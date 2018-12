Tudomány

Visszatartja a kormány az MTA pénzének egy részét

MTI/Soós Lajos

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) arra kéri Palkovics László innovációs és technológia minisztert, hogy ne tartsa vissza az akadémiai kutatóhálózat 2019. első negyedévi finanszírozását - mondta Lovász László elnök a köztestület rendkívül közgyűlése utáni sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.



Hozzáfűzte: a miniszter jelenleg a 2019. első negyedévi teljes finanszírozás mintegy felét, a béreken felüli, dologi kiadásokra fordítható összeget visszatartja az ITM és az MTA közötti teljes megállapodás megszületéséig arra hivatkozva, hogy egyébként az "akadémia nem csinálna semmit".



Ez a lépés méltatlan az akadémiához és a kormányhoz is - fogalmazott az MTA elnöke. Felidézte: az Országgyűlés által elfogadott 2019. évi költségvetési törvény az MTA korábbi költségvetésének mintegy kétharmadát, közte a kutatóhálózat fenntartásával kapcsolatos forrásokat az ITM-hez irányította át.



Lovász László hangsúlyozta azt is: a közgyűlés elvárja, hogy az átvilágítás próbáját kiálló akadémiai kutatóintézetek alapfinanszírozása hosszú távra biztosított legyen.



Az átvilágítást az MTA Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottsága végzi el március 31-ig, amelynek hét tagját az akadémia, hét tagját pedig az ITM delegálja - mondta.



A rendkívüli közgyűlés emellett nagy többséggel elfogadta Az MTA stratégiai koncepciója a tudomány szerepére a hazai innovációs rendszer megújításában című dokumentumot is, amely szerint lényeges változtatás csak akkor fogadható el az akadémiai kutatóhálózatban, ha azt a magyar tudományosság érdekeit szem előtt tartó alapos elemzés támasztja alá - emelte ki az MTA elnöke.



Lovász László a sajtótájékoztatón elmondta azt is: nagyon sajnálja, hogy Palkovics László távolmaradásával nem méltatta az akadémia legfőbb döntéshozó szervét, a közgyűlést arra, hogy közvetlenül is bemutassa elképzeléseit. Nem az MTA élezte ki a viszonyt a kormánnyal - szögezte le az MTA elnöke, hozzátéve, hogy hamis az a vád, amely szerint az akadémiai kutatóhálózat nem elég hatékony, hiszen ha a eredményességet a finanszírozás nagysága függvényében vizsgáljuk, az MTA kutatóhálózata Európa leghatékonyabbjai közé tartozik.



Kitérve a többször elhangzott vádra, amely szerint az MTA politizál, Lovász László úgy fogalmazott: az akadémiának kötelessége, hogy olyan kérdéseket vizsgáljon és olyan tudományos eredményeket közvetítsen a döntéshozók felé például a környezetvédelem terén, amelyek hatással lehetnek szakpolitikai döntésekre. Az MTA kutatói pedig szabadon fejthetik ki a véleményüket és nyilatkozhatnak magánemberként politikai kérdésekről is.