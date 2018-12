Nagy siker

Rekordösszeggel zárult a Jótékonysági Maci Aukció

Rekordösszeggel, 44 millió forinttal zárult a Jótékonysági Maci Aukció, Eperjes Károly felajánlásaiért összesen 6,5 millió forintot adott két licitáló - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Az összegzés szerint a nyolcadik alkalommal megrendezett jótékonysági árverésen a Kossuth-díjas színművész csacsija és személyes tárgya kelt el a legmagasabb áron, utána Roberto Carlos és kisfia, Cristofer Da Silva plüssmedvéje és személyes tárgyai végeztek, ezek összesen 4,5 millió forintért találtak új gazdára.



A két hollywoodi felajánló, Arnold Schwarzenegger és Antonio Banderas mackóiért is jelentős licitálás folyt, előbbi 4 millió forintért, utóbbi 3,7 millióért kelt el. Két millió fölött kelt el Taróczy Balázs mackója, egymillió forintnál is többet fizettek Benedek Miklós, Böjte Csaba és Temesvári Andrea plüsseiért, Horváth Ádám és Gera Zoltán felajánlása pedig egy-egy millióért talált gazdára.



Az adományozók között volt mások mellett Andy Vajna is, aki összesen 13,6 millió forintos felajánlással támogatta a fogyatékossággal élőket.



Az árverésnek is otthont adó Premier Kultcaféban a nyitás óta 11 fogyatékossággal élő dolgozik, köztük autisták, Down-szindrómások, hallássérültek. Kárász Róbert, a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítványt elnöke elmondta, hogy 2018-ban szeretnének még több fogyatékossággal élő személynek munkát adni, továbbá tervben van egy étterem nyitása is, ahol további megváltozott munkaképességű személyt szeretnének foglalkoztatni.



Jövőre megújulhat a Maci Aukció is, ugyanis a szervezők az online licitálás elindítását is tervezik.