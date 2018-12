Egészségügy

Az orvoshiány miatt halhatott meg egy nő a Honvédkórházban

hirdetés

A hétvégén elhunyt a Honvédkórházban egy középkorú nő, akit háromszor szállítottak oda-vissza a két telephely között, mire kiderült, hogy mi a gond, már nem érte meg a műtétet - írja a Hvg.hu.



A lap emlékeztetett, hogy szeptemberben felmondott az utolsó radiológus is a Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is adó Podmaniczky utcai telephelyén, és emiatt az ultrahangvizsgálatokat a Róber Károly körúti központi telephelyen végzik el, majd a betegeket visszaviszik a Podmaniczky utcába, ahol az ügyeletes dönt a továbbiakról.



A szállítással járó kellemetlenségek mellett az utaztatás sok időbe telik, pedig betegélet múlhat az időben felállított diagnózison.



Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, oxiológus posztolta csütörtök reggel egy a Honvédkórházban elhunyt középkorú nő történetét, akit az ájulás szélén, folyamatos görcsökkel, 200-as vérnyomással vitt be a lánya szombaton a Honvédkórház sürgősségijére. A nőt onnan azzal átküldték a Podmaniczky utcai telephelyre, hogy aznap az az ügyeletes, de amikor ott két óra folyosón fekvés után sorra került volna, közölték, hogy mivel nincs radiológus, ultrahangvizsgálatra át (vissza) kell szállítani a Róbert Károly körútra. Az átszállítás és újabb többórányi várakozás után a központi telephelyen elvégezték a nőn az ultrahangvizsgálatot, a diagnózis alapján vasárnapra felvették a sebészeti osztályra, hogy megműtsék, de nem érte meg a műtétet: hétfő hajnalra meghalt.