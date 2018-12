Kormány

Nemzetstratégiai jelentőségűvé tette a kormány a fideszes médiabirodalmat

hirdetés

Nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a kormány azt az ügyletet, amellyel a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány megszerezte az Echo Tv, a Magyar Idők és az Origo kiadóját, illetve az Opus Presst - az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg. Az Orbán Viktor által aláírt jogszabály egy szóval indokolja a döntést: közérdek.



A stratégiai jelentőségűvé minősítés azt jelenti, hogy a kormánypárti sajtó sajátos összefonódását nem kell vizsgálnia sem a Médiatanácsnak, sem a Gazdasági Versenyhivatalnak - írja a HVG.hu.



November 28-án jelentették be azt, hogy a nyáron alapított Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány tulajdonába kerül tíz kiadóvállalat, a cégek önkéntes felajánlással léptek be a nonprofit szervezetbe. A médiavállalkozás vezetője Liszkay Gábor lett. A cégek több tízmilliárdnyi vagyont toltak be a szervezetbe, amelyről a Magyar Idők úgy írt, mint a nyomtatott sajtó megmentését célzó, nonprofit szervezetről.