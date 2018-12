Házkutatás is volt

Zárolták a csengeri örökösnő vagyonát

“Zárolták minden vagyonát, földön, vízen, levegőben” – mondta a milliárdos csengeri örökösnőként elhíresült Sz. Gáborné ügyében a bíróság által nemrég elrendelt bűnügyi zárlatról a Zoom.hu kérdésére az asszony ügyvédje. Helmeczy László szerint a vagyonzár azt jelenti, védence nem rendelkezhet szabadon az egyébként javarészt már korábban a nyomozók által lefoglalt vagyontárgyak felett, amelyek közt van ékszer és készpénz is.



Az ügyvéd elmondta azt is, fellebbezett a bűnügyi zárlatot elrendelő bírói végzés ellen, mivel a vagyonelemek egy részét még januárban foglalták le, akkor pedig még élt Sz. Gáborné férje (aki február végén lett öngyilkos), így az ügyvéd szerint azok az ingóságok a házassági vagyonközösség részét képezik, vagyis értékük fele “visszajár”, hiszen a néhai férj örököseit illeti meg. Az asszonynak voltak üzleti vállalkozásai is, ám azok mind bedőltek, míg ő Svájcban kiadatási őrizetben volt.



Friss fejlemény az is, hogy a hétvégén egész napos házkutatást tartottak a csengeri asszony mindhárom gyerekének otthonában. Helmeczy László szerint iratokat vittek el a nyomozók, bár azt nem érti, miért 10 hónap nyomozás után volt szükség ezekre a házkutatásokra. Szintén a múlt héten megtörtént Sz. Gáborné igazságügyi elmeorvosi vizsgálata is.