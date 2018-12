Oktatás

Végleges: Bécsbe megy a CEU

A CEU (Central-European University) minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítja el 2019 szeptemberében - közölte az egyetem hétfőn az MTI-vel.



Közleményükben azt írták: döntésüket azért most hozzák nyilvánosságra, hogy időben tudjanak hallgatókat toborozni a következő tanévre.



Kiemelték: az elmúlt 20 hónapban a CEU mindent megtett, hogy megfeleljen a magyar törvényeknek, felsőoktatási képzést indítottak az Egyesült Államokban, amelyet az amerikai hatóságok regisztráltak és jóváhagytak.



Ennek ellenére a magyar hatóságok jelezték, hogy nem fogják aláírni azt a megállapodást, amelyet több mint egy évvel ezelőtt véglegesítettek New York állammal, és amely hosszú távon elismerné és biztosítaná a CEU budapesti működését - közölték.

Mivel a Lex CEU értelmében a CEU nem vehet fel új diákokat 2019. január 1-től, az egyetem kénytelen a mai napon bejelenteni, hogy minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítja el 2019 szeptemberében, jelentette be közleményében az egyetem.

Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora azt mondta: A CEU-t kiszorították. Ez példátlan. Egy amerikai intézményt kiszorítanak egy NATO-szövetséges országból. Egy európai intézményt elűznek az Európai Unió egyik tagállamából.



Az Egyetem megőrzi magyar egyetemi akkreditációját, és arra törekszik, hogy a jövőben is folytasson tanítási és kutatási tevékenységet Budapesten, olvasható a közleményben. Ez azt jelentheti, hogy a Közép-európai Egyetem (ami nem egészen azonos az USA-ban bejegyzett CEU-val) magyar diplomát adó képzései itt maradnak. Ezekre a diákok kisebb hányada jár - írta az Index.



A CEU amerikai akkreditációjú programjait az osztrák hatóságok már regisztrálták. Az egyetem minden új diákját Bécsben fogadja 2019 szeptemberében. Bécs városa és az osztrák szövetségi kormány elkötelezett az akadémiai szabadság és kutatás mellett, és tárt karokkal fogad bennünket. Miközben el vagyunk keseredve, hogy elhagyni kényszerülünk Budapestet, örülünk, hogy hallgatóink egy másik nagyszerű közép-európai városban tanulhatnak majd - mondta Leon Botstein, a CEU Kuratóriumának elnöke. A CEU korábban ismertetett terve szerint a 2019-es évfolyamban kb. 500 újonnan felvett diák kezdi meg tanulmányait Bécsben, majd az utána következő évfolyamokkal is ez történik. A már beiratkozott diákok Budapesten fejezik be tanulmányaikat.



A CEU hálásan köszöni a sok támogató gesztust. Az egyetem vezetése ugyanakkor mély szomorúsággal veszi tudomásul, hogy a magyar kormány figyelmen kívül hagyta az Egyesült Államok Kongresszusának, New York Állam kormányzójának, a Velencei Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a világ vezető egyetemeinek, két tucat Nobel-díjasnak, és mindenekelőtt annak a sokezer magyar állampolgárnak a véleményét, akik békés demonstrációkon fejezték ki, hogy “szabad országra, szabad egyetemre” vágynak - áll a CEU közleményében.

A CEU az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon akkreditált felsőoktatási intézmény, amely 1200 hallgatónak nyújt mester- és doktori képzéseket a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok, a közgazdaságtudomány, a jog, a hálózati- és kognitív tudomány területén.



Az Egyetem 770 főt alkalmaz, és évi 8 milliárd forinttal járul hozzá a magyar gazdasághoz adók, nyugdíj-, és egészségügyi járulékok, valamint beszállítói kifizetések révén. Közép-Európa legsikeresebb felsőoktatási intézményeként a 2018-2026 közötti időszakra az Egyetem 19 millió eurónyi támogatást nyert el az Európai Unió kutatási versenypályázatain.