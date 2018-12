Segítség

Kórházi ágyakra gyűjt egy édesapa, hogy ne kelljen széken görnyedve vagy a földön aludni az anyukáknak

Az apák ugyanis nem maradhatnak benn éjjelre a gyerekkel a kórházban, így váltani sem tudják az anyukákat, akik számára viszont nincs hely, pedig tulajdonképpen átvállalják a kórházi dolgozók munkáját. 2018.12.02 10:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Összecsukható tábori ágyakat adományozna kórházaknak egy sárbogárdi édesapa azért, hogy így az egyik szülő is a beteg gyerek mellett maradhasson - számolt be az RTL Híradó.



Hároméves kislányát látogatta a székesfehérvári kórházban, amikor észrevette a földön fekvő anyukákat. Ekkor döntötte el, hogy gyűjtést szervez.



"Kiakadtam, mert láttam ott egy édesanyát, aki a hat hónapos gyereke mellett volt, akit szoptatnia kellett" - mesélte az édesapa az RTL Híradónak tapasztalatait.



Ekkor döntötte el, hogy akcióba kezd a Facebookon. Egy hete összecsukható ágyakra gyűjt, kezdetben csak a székesfehérvári kórháznak, ma már az összes többinek. 250 ágyat szeretne adományozni országszerte. Több fotót és kommentet is kapott, hogy melyik kórházban lenne még szükség az ágyakra. Nemcsak szülők, hanem kórházi dolgozók is felkeresték őt, titokban.



"Előfordult, hogy azt sugallták nekik, jó lenne, ha azt mondanák, hogy ezen az osztályon nincs ilyen probléma. Vagy, ha van, hamarosan meg is oldódik" - mondta az apuka.



A kórházfenntartótól az RTL Híradó kérdésére azt írták, a székesfehérvári kórház vezetéséhez nem érkezett még panasz.



Hasonló kezdeményezésre viszont már korábban is volt példa az országban.