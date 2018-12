Gyász

Áder János részvétét nyilvánította George H.W. Bush halála miatt

A magyar köztársasági elnök "nagy szomorúsággal" értesült George H.W. Bush haláláról és a magyar nép nevében is kifejezte mély részvétét. 2018.12.01 20:05 ma.hu

Áder János köztársasági elnök táviratban fejezte ki részvétét George H.W. Bush volt amerikai elnök halála alkalmából szombaton Donald Trump amerikai elnöknek.



Az államfő azt írta, George H. W. Bush kimagasló szerepet játszott a 20. század végi történelem formálásában. Sorsdöntő időszakban lett az Egyesült Államok elnöke, államfőként nagymértékben hozzájárult a hidegháború békés lezárásához és a Szovjetunió uralma alól kikerült országok szabad fejlődéséhez.



Magyarország polgárai számára különösen emlékezetesek maradnak az elnök budapesti látogatásai, melyek során meggyőző erővel tett hitet a többpárti demokrácia eszméje mellett. Halála nem csupán az Egyesült Államok, hanem annak barátai és szövetségesei számára is súlyos veszteség - fogalmazott Áder János.



A magyar köztársasági elnök "nagy szomorúsággal" értesült George H.W. Bush haláláról és a magyar nép nevében is kifejezte mély részvétét a "nagy tekintélyű államférfi" elhunyta alkalmából.



George H.W. Bush amerikai otthonában, helyi idő szerint pénteken késő este, 94 évesen hunyt el.



George H.W. Bush az Egyesült Államok 41. elnöke volt 1989-től 1993-ig, korábban az alelnöki posztot töltötte be. Elnöksége időszakában összeomlott a Szovjetunió, véget ért a hidegháború és lezajlott az első iraki háború.