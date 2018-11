Gyilkos

Felmentését kérte a feleségét feldaraboló, ledaráló darnózseli hentes

Pénteken a tanúk meghallgatásával és a perbeszédekkel folytatódott annak a darnózseli hentesnek az ügye, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2014. május 27-én este megölte feleségét a nő munkahelyének udvarán, majd közös otthonuk pincéjében feldarabolta, a lágy részeket pedig egy húsdarálóval ledarálta. A nő el nem égett maradványait pedig szétszórta a háztól pár kilométerre.



Az ügyben 2016 decemberében született elsőfokú ítéletet a Győri Ítélőtábla tavaly év végén hatályon kívül helyezte. Az újrakezdett tárgyalás mai, hatodik napján a bíróság elsőként a vádlott testvérét hallgatta meg. Ő elmondta, hogy az ominózus estén a férfi fél órát töltött náluk. Ezt követően annak a rendelőnek a tulajdonosát és feleségét hallgatták ki ahol az áldozat dolgozott. Mivel a férfi nem sokkal a gyilkosság előtt sósavat vásárolt egy vegyészt is meghallgattak tanúként. Ő arról beszélt, hogy a sósav nem tünteti el a vért.



A hentes annak ellenére sem ismerte be a bűnösségét, hogy a korábbi tárgyaláson kiderült, hogy a genetikai szakvélemény szerint 99,9995%-ig biztos, hogy a megölt asszonytól származnak a darnózseli réten talált emberi maradványok. A férfi azt mondta, hogy nem kíván újabb vallomást tenni és csak annyit tud elmondani, mint az ügyvédje is.



Végül a perbeszédekre került a sor. Az ügyész azt indítványozta, hogy a vádlottat a bíróság halmazati büntetésül – korábbi próbára bocsátásával együtt – ítélje börtön fokozatú szabadságvesztésre, a kiszabható büntetés felső határához közelítve. Mivel annak idején nem minősített emberölés miatt emeltek vádat a férfi ellen, ez maximum 15 év lehet.



A vádlott védője bizonyítottság hiányában a védence felmentését indítványozta.