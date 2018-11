Piaci bizalom

A GVH előtt az új kormányzati sajtóbirodalom ügye

A versenyhivatal nyolc napon belül eldönti, indít-e vizsgálatot amiatt, hogy a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány megszerezte az Opus Press, az Echo TV, a New Wave Media Group és a Magyar Idők Kiadó feletti irányítást. 2018.11.30 16:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A tranzakcióról szóló bejelentés 2018. november 28-án érkezett a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH). A tranzakció eredményeként a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány közvetlen egyedüli irányítást szerez az Opus Press Zrt., az Echo Hungária TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató Zrt., a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. és a Magyar Idők Kiadó Kft. felett.



A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) rendelkezései értelmében a hatóság a bejelentés beérkezését követően 8 napon belül dönt arról, hogy indokolt-e a bejelentés alapján eljárást indítani. Vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény hiányában a GVH hatósági bizonyítványt ad ki a bejelentőnek arról, hogy nem indít versenyfelügyeleti eljárást.

Amennyiben a GVH az összefonódás vizsgálatát rendeli el, az ügyintézési határidő 30 nap vagy 4 hónap lehet attól függően, hogy milyen okból került sor az összefonódás vizsgálatának elrendelésére. A versenyfelügyeleti eljárásokra irányadó jogszabályok értelmében bizonyos eljárási cselekmények időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe. A bejelentés vizsgálata folyamatban van.



Szerdán jelentették be, hogy Mészáros Lőrinc Talentis Groupja megszerzett minden vidéki lapot, hogy az egyesített médiaérdekeltségeit a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak adományozza. Az is szerdán derült ki, hogy a jobboldal új média-halálcsillagához már 10 kormányközeli kiadóvállalat is csatlakozott.



Az alapítványnál egy másik csomag is landolt, benne egyebek mellett a Figyelő kiadójával vagy a Habony Árpádhoz köthető médiavállalkozásokkal. Ezekre nem terjed ki a versenyhivatali vizsgálat kezdeményezése, vélhetően azért, mert az alapítvány állítása szerint a portfolió piaci részesedése 20 százalék alatti.