Fejcsere

Matolcsy fia már nem az Origo főnöke decembertől

Matolcsy Ádám helyét december 1-től Gosztonyi Balázs veszi át, aki több mint 4 éve dolgozik a

cégcsoportnál: korábban az operatív igazgatói tisztséget töltötte be, jelenleg pedig a

teljesítménykontrolling és az akvizíciós területek tartoznak hozzá - derül ki a társaság közleményéből, amit az mfor.hu tett közzé.



Matolcsy Ádám 2017-től irányította a médiavállalatot, korábbi szándékainak megfelelően pedig most adja át a vezetői tisztséget. Célja, hogy olyan szakmailag tapasztalt és megbízható vezetőnek adja át az irányítást, aki a cégcsoport jelenlegi szellemiségét és alapértékeit szem előtt tartva tudja biztosítani

annak fejlődését.



Matolcsy Ádám vezetése alatt több hosszútávú projektet is elindított, így ezalatt az időszak alatt került akvirálásra az Evomedia is. Az új vezető célja, hogy a cégcsoport elérésben és teljesítményben is tovább tudjon növekedni a következő időszakban: ennek megvalósításához a szolgáltatási funkciók kibővítése, illetve a technológiai fejlesztések fognak a középpontban állni.