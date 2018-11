Állati

Egyszarvú vérkecske tart rettegésben egy magyar falut

Egy termetes bakkecske terrorizálja Dány község lakóit már néhány napja. A Bors beszámolója szerint az egyszarvú, raszta-bundás állat rendre feltűnik a helyi bölcsőde és az idősek otthona környékén és rettentő agresszíven viselkedik.



„Pár napja egy kislány próbált felszállni a buszra, de az egyszarvú nem hagyta. Szabályosan megtaposta és hazáig kergette” – mesélte a lapnak egy helybéli.



Szerda hajnalban pedig már a dányi idősek otthona kapujában strázsált a kecske, az intézet munkatársai pedig nem tudtak miatta bejutni az épületbe. „Mérhetetlenül agresszíven viselkedett, de sikerült a kapun belülre terelni, hogy ne az utcán tomboljon” – mondta az otthon egyik dolgozója.



A Bors felkutatta a kecske lakóhelyét is, ahonnan rendre megszökik. Igaz, nincs nehéz dolga, mert az ingatlan nincs körbekerítve, így a jószágok szabadon járkálnak ki-be, kedvük szerint. József, mert hogy így hívják az egyszarvú kecskét, él is a lehetőséggel.



„Sajnos gyakran elszökik, de mindig hazatér. Családtagként szeretjük” – mondta az egyik házban élő a Borsnak, aki azt is elárulta, hogy József egy balesetben veszítette el az egyik szarvát.