Készenlét-ellenőrzési gyakorlat a madarasi határvédelmi bázison

A Magyar Honvédség 72 órás készenlét-ellenőrzési gyakorlatot tart szerda óta a Bács-Kiskun megyei madarasi határvédelmi bázison, ezzel is támogatva a rendőrség munkáját. 2018.11.29

Balogh János országos rendőrfőkapitány csütörtökön a helyszínen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a gyakorlat során a katonák és a rendőrök a határrend fenntartásával kapcsolatos valamennyi feladatban részt vesznek: a felderítést segítő technikai eszközök használatával figyelőpontokon teljesítenek szolgálatot és közös járőrszolgálatot látnak el.



Kiemelte: a gyakorlat eddig zökkenőmentesen zajlott, "az elmúlt években kialakult együttműködési formák egyik pillanatról a másikra alkalmazhatóak voltak, és most is beváltnak bizonyultak".



Az országos rendőrfőkapitány emlékeztetett arra: a készenléti rendőrség határvadász létszáma jelentős növekedésének és a határvédelmi technikai eszközrendszer támogatásának köszönhetően a Magyar Honvédségnek július elsejétől minimális létszámmal kell segítenie a határvédelmi feladatokat.



Balogh János azonban arra kérte a Honvéd Vezérkar főnökét, hogy a készenléti erőket a jövőben is biztosítsák; ha a határvédelmi helyzet úgy kívánja és a rendőrségnek támogatásra lesz szüksége, akkor álljanak rendelkezésre és segítsék munkájukat.



Korom Ferenc altábornagy, vezérkari főnök elmondta: a Magyar Honvédség mintegy 2300 katonája lát el folyamatos készenléti szolgálatot. Közülük a 72 órás gyakorlaton mintegy 1100-an vesznek részt.



Hozzátette, a közös munka során ellenőrizték a vezetés és irányítás rendszerét is, a stratégiai szinttől egészen a végrehajtásig. Tesztelték továbbá a logisztikai rendszer készenlétét is, hiszen a katonák kétnapos hideg élelemmel indultak el, csütörtökön azonban már meleg reggelit és meleg ebédet is kaptak.



A vezérkari főnök felidézte: a Magyar Honvédség 2015 óta vesz részt az illegális migráció kezelésében. Az idei nyár azonban egy mérföldkő volt, hiszen a biztonsági határzár kiépítettségi foka, illetve a migrációs helyzet alakulása azt eredményezte, hogy a magyar haderő jelentős állományát kivonhatták a határvédelem támogató feladatából.



Mint mondta, ezzel párhuzamosan ugyanakkor kidolgoztak egy készenléti rendszert, amelynek működőképességét a mostani gyakorlat során ellenőrzik.



Korom Ferenc azt mondta: bár a közös feladat még tart, az már most látszik, hogy az elképzelés jól megtervezett volt, mert a katonák minden gond nélkül vissza tudtak illeszkedni a határbiztosítási feladatokba.