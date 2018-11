Média

Megszűnik a Vasárnapi Hírek

"A Népszava hírközpontúságának és a Vasárnapi Hírek elemzőbb és szórakoztatóbb stílusának ötvözésével egy tartalmasabb szombati újsággal és hétközi kulturális melléklettel találkozik az olvasó” – nyilatkozta Puch László, a kiadót, a XXI. század Média Kft.-t tulajdonló Horizont Handels und Industrie AG meghatározó tulajdonosa.



Azt is elmondta, hogy az ötlet nem új, már korábban is gondolkodtak a két újság valamilyen összekapcsolásáról. Puch elmondta, az ötlet nem új, már korábban is gondolkodtak a két médiatermék valamilyen összekapcsolásáról. (A Népszava hétköznap 20, szombaton 24 ezres példányszámot produkál.)