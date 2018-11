Csalással vádolták

Pert nyert a férfi, akinek mindkét lábát levágta a vonat

Közel 11 millió forintot és ennek kamatait kell megfizetnie az egyik biztosítótársaságnak, akit egy volt ügyfele perelt be. A Nyírkátán élő Cs. Sándornak 2014. július 30-án mindkét lábát levágta egy vonat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírcsászári vasútállomáson. Térdről lefelé mindkét lábát amputálni kellett - írja az Index.



Bár a rendőrségi vizsgálat során fel sem merült a szándékosság, az eset után két hónappal egy biztosítási ügyekre szakosodott cég magánnyomozói jelentek meg a baleset helyszínénél, majd Nyírkátán, ahol Sándor él. Sándornak ugyanis 27 biztosítónál 29 biztosítása volt.



A magánnyomozókat azon tucatnyi biztosítók egyike bízta meg, amelyikkel a férfi biztosítást kötött. Később már budapesti nyomozók vizsgálódtak, Sándorból először gyanúsított, majd vádlott lett.



A vád szerint szándékosan ugrott a vonat alá, hogy így szerezze meg azt a több százmillió forintnyi biztosítási pénzt, amit a baleset után a biztosítóknak fizetniük kellene nekik.



A biztosítók nem fizettek, Cs. Sándor ezért beperelte őket. Így tehát az ellene indult büntetőeljárás mellett polgári perek is indultak. Az első ilyet Cs. Sándor most nyerte meg, míg a büntetőper egyelőre sehol nem tart.