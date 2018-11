Programajánló

Advent - Koncert, báb- és táncszínházi előadás a családszervezetek jótékonysági vásárán

Családoknak szóló programokkal, koncerttel, báb- és táncszínházi előadással, valamint kézzel készített termékekkel várja az érdeklődőket a családszervezetek hagyományos adventi jótékonysági vására, amelyet szombaton tartanak a Millenárison, Budapesten.



Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott az esemény budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy több mint 50 családszervezet fogott össze a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) vezetésével, hogy megvalósuljon az adventi jótékonysági vásár, amelynek bevételéből a Jel Alapítvány jelnyelvet népszerűsítő munkáját támogatják.



Elmondta azt is, hogy Magyarországon több mint 600 ezer fogyatékossággal élő ember él. Hangsúlyozta, hogy a napokban született kezdeményezésnek köszönhetően a Magyar Vakok és Gyengénlátok Országos Szövetségének együttműködésével ezentúl Braille-nyomtatással is el fogják készíteni a nemzeti konzultációs kérdőívet.



Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő elmondta: a Jel Alapítvány kezdeményezésben siket és halló gyerekek különféle interaktív játékokkal együtt játszanak, amely segíti a siket gyerekek integrációját, de ezeknek a foglalkozásnak köszönhetően el tudják érni azokat a szülőket is, akik hallóként kicsi siket gyerekeket nevelnek vagy érdeklődnek a jelnyelv iránt.



Kiemelte, hogy a Jel Alapítvány jelnyelvet népszerűsítő munkája jelentősen segítheti a siket gyerekek társadalmi integrációját.



Emlékeztetett arra, hogy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének kezdeményezésére az Országgyűlés elfogadta azt a javaslatot, amelynek értelmében az idei évtől a magyar jelnyelv napját november 9-én ünneplik meg országszerte.







Király Nóra, a Ficsak alapítója hangsúlyozta: a vásár mellett színes családi programok is várják az érdeklődőket. Kiemelte Kozma Orsi koncertjét, valamint a Ringatót, amely közös éneklésre hívja a gyerekeket. Mindezek mellett lesz arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, kézműves foglalkozások és Családok Éve játszótér is.