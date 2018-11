Belpol

Bekapcsolva maradt a parlamenti mikrofon: bárki hallhatta, hogy akarják elnémítani az ellenzéket - videó

hirdetés

Mint ismeretes, éjszakába nyúló vita zajlott kedd este a Munka törvénykönyve "rabszolgatörvény" néven elhíresült, Kósa Lajos és Szathmáry Kristóf által benyújtott módosításáról. A javaslat közel 5 órán át tartó általános vitájában a levezető elnök, a fideszes Lezsák Sándor előbb az LMP-s Demeter Mártától önismétlés, majd az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikótól és a független Szél Bernadettől az ülésvezetés bírálata miatt vonta meg a szót, majd egyszerűen nem adott szót a további felszólalásra jelentkező ellenzéki képviselőknek, és lezárta a vitát - számolt be róla a hvg.hu.

Az ülés vita közben elrendelt szünetében azonban bekapcsolva maradt Lezsák Sándor mikrofonja, a parlamenti közvetítésben így hallható volt, ahogy a segítőjével megbeszéli, hogyan is vessenek véget az elhúzódó vitának. A videón az hallatszik, ahogy Lezsák a segítőjével arról beszélget, hogy mégsem kellene ott ülni a parlamentben reggelig, bár "lehet, hogy ezt akarják". A beszélgetésben felvetődik, hogy újabb tárgyalási szünetet rendeljenek el, majd Lezsák segítőjét telefonon hívják. Ezután Lezsák azt kérdezi, hogy szót kell-e adni mindenkinek, de a segítő azt feleli, hogy mondhatja azt, hogy aki már volt, annak nem ad szót. Láthatóan fellapozzák a házszabályt is, a segítő pedig azt mondja, eszerint az ismételt felszólalásra az elnök ad engedélyt, ezért lehet azt mondani, hogy feleslegesen ismételik magukat a felszólalók, és erre hivatkozva meg lehet tőlük vonni a szót.



A szünet után Lezsák még megadta néhány képviselőnek a szót, majd közölte, hogy meg fogja vonni a továbbiakban a szót bármelyik képviselőtől, ha nem tér a tárgyra, ha személyeskedik, vagy ha nem hoz be új elemeket a vitába. "A házszabály szerint cselekszem, és ha valakinek ez nem tetszik és ezt vitatja, attól meg még egyszer megvonom a szót" - mondta.



Később, miután több képviselő is ismételt felszólalásra jelentkezett, Lezsák felolvasta, amit a szünetben találtak, vagyis hogy a házszabály szerint a vita közben további vagy ismételt felszólalásra az ülést vezető elnök ad engedélyt, és ha az ülést vezető elnök nem adja meg a szót, a képviselő kérhetné, hogy az országgyűlés döntsön arról, hogy felszólalhat-e.



Mivel az Országgyűlés nem határozatképes, ezért az elnök dönt - jelentette ki Lezsák, aki a következő bő fél órában le is zavarta az ülést.