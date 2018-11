Gyász

Megviselte az állatkert dolgozóit Asha tragédiája

A boncolást már elvégezték a szombaton elpusztult elefánton, amelynek életéért éjt nappallá téve küzdöttek a szakemberek - mondta az InfoRádiónak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.



Amikor egy állat elpusztul, az első és legfontosabb dolog a boncolás elvégzése, ez már meg is történt. Arról, hogy mi legyen a maradványokkal, még nincs döntés - mondta az InfoRádiónak a szóvivő. Ugyanakkor, mint mondta, hasonló esetekben előfordult már, hogy az állatok maradványai muzeális célokat szolgáltak, de erről még nem született döntés. Hanga Zoltán hozzátette, hogy ez még érzékeny téma, hiszen szombaton történt a tragédia, ami láthatóan az állatkert munkatársait is nagyon megviselte.

Az elefántok herpeszvírusos megbetegedése abban a korban, amelyben Asha is volt, a vadon élő és az állatkerti elefántoknál is jelenleg világszerte a legjellemzőbb halálok.



A vírus szinte minden állatban benne van, amikor pedig erőre kap, akkor egy nagyon intenzív, gyors folyamat indul el - mondta Hanga Zoltán.



Így volt ez Ashánál is, az öt és fél éves nősténynél csütörtökön mutatkoztak a betegség jelei. A budapesti állatkert szakemberei nemzetközi konzíliummal kiegészülve kezelték az elefántot, az infúziótól kezdve egészen a vérátömlesztésig - az apaállattól vettek vért - mindennel megpróbálkoztak. Az állatorvosok és az állatgondozók éjt nappallá téve küzdöttek Asha életéért, de szombaton, nem sokkal dél előtt a kór legyőzte az elefánt szervezetét.



Arra kérdésre, mi a biztosíték arra, hogy a vírus nem támadja meg az állatkert többi elefántját is, Hanga Zoltán elmondta, százszázalékos biztonság nincs.



Szoros megfigyelés alatt tartják az állatokat, a legifjabb példánynál, Arunnál pedig külön foglalkoznak azzal, hogy erősítsék a szervezet védekezőképességét.

A vadonban élő elefántoknál megfigyelték, hogy amikor a csorda egyik tagja elpusztul, a többi állat hosszabb időzik a tetemnél, mintha gyászolnának - mondta Hanga Zoltán.



A budapesti állatkert elefántjainál azt figyelték meg, hogy amikor Ashát elvitték, az anyaelefánt és a testvér az istállónak azon a területén tartózkodott, ahol a legtöbbet hallhatták a történtekből. A szóvivő úgy fogalmazott, hogy ha nem is láthatták, de sejthették, hogy mi történik, annál is inkább, mert az elefántok az ember számára már nem hallható hangokkal is tudnak kommunikálni egymással.