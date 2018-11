Ügyészség

Két évet is kaphat Pásztor Anna zaklatója

hirdetés

A vádlott hónapokon keresztül zaklatta a közösségi médiában, és meg is félemlítette Pásztor Annát, az Anna and the Barbies énekesnőjét.



A vádirat szerint a 40 éves férfi 2017 novemberében, a közösségi médián keresztül felvette a kapcsolatot az énekesnővel. A vádlott a sértett személyesen kezelt profiloldalán, 2018 februárjától napi rendszerességgel, naponta több alkalommal személyes jellegű, a rajongói hozzászóláson túlmutató, a sértett mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozó, negatív és nyomasztó hangvételű üzeneteket küldött.



A sértett kérte a vádlottat, hogy cselekményével hagyjon fel, majd amikor ez nem vezetett eredményre, letiltotta a kapcsolattartását. A vádlott azonban új profilt hozott létre, így ezt követően erről, valamint ismerősei profiljain keresztül folytatta a rendszeres, háborgató üzenetek küldését.



A vádlott az üzenetekben – amelyekhez a zenekar dalszövegeit is felhasználta – kifejezte, hogy viszonzatlan érzelmei miatt bosszút fog állni az énekesen, 2018. júliusban már erőszak alkalmazására is utalt, amely a zenekar koncert-szervezési tevékenységére is hatással volt.



A vádlott – egyik korábbi üzenetében írt fenyegetésének megfelelően – megjelent a zenekar 2018. augusztus 03-án megrendezett koncertjén, a Budapest IX. kerület, Soroksári úton lévő szórakozóhelyen. A biztonsági szolgálat az előzetesen rendelkezésükre bocsátott fénykép alapján felismerte a vádlottat és feltartóztatta, majd értesítette a rendőrséget. A rendőrség a vádlottat elfogta, a férfi jelenleg is letartóztatásban van.



A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a férfival szemben személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra, amely bűncselekményt a törvény 2 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.