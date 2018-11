A Duna Tv-n

Fábry Sándor fasiszta jellegűnek nevezte a kormánypárti televíziókat

hirdetés

Keményen beszólt Fábry Sándor az M1-nek, az Echo TV-nek és a Hír TV-nek a a Duna TV-n futó showműsora legutóbbi epizódjában - szúrta ki a 168 óra.



"Jaj, ha már a média. Szóval komolyan mondom. Tényleg. Most ugye, hogy van ez, hogy M1 meg Echo TV meg HírTV, három fasiszta jellegű kormánypárti televízió van, és van úgy, hogy egy este mind a három helyen elcsípem Kovács kormányszóvivőt, például. És akkor kattintgatsz, hogy kicsit menekülnél, és akkor itt is Kovács, ott is Kovács vagy a rosszabbik változat, Bakondi" - hangzott el szó szerint a műsorban.



Fábry monológja egyébként a televíziós szakácsműsorokról szólt.



A videót megnézheti a Médiaklikken, a jelenet 6 perc 30 másodpercnél kezdődik.