Orbán: ez egy szomorú vasárnap

Az Egyesült Királyság kilépése, valódi Black Sunday, szomorú nap az Európai Uniónak - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő Brüsszelben, a brit uniós tagság megszűnése dokumentumainak aláírására összehívott soron kívüli uniós csúcsot követően vasárnap.



Orbán Viktor a M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában hangsúlyozta, a magyarok próbálkoztak, még be is avatkoztak a britek kampányába és arról győzködték őket, hogy inkább maradjanak az unió tagjai, de ezt nem sikerült elérni.



"Most már nincs más választásunk, minthogy tudomásul vegyük a döntést, ami megszületett" - fogalmazott.



Aláhúzta, hogy a veszteség nagy, Nagy- Britannia ugyanis gazdag ország és sok pénzt visz magával, ami azt jelenti, hogy kevesebb marad. Azaz pénzben is mérhető a veszteség, amelyet az unió elszenvedett a politikai és gazdasági természetű veszteség mellett - tette hozzá Orbán Viktor.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az Európai Unió mostani vezetői szerinte nem vétlenek a Brexitben, felelősséget viselnek a bekövetkezéséért. Az egyik legsúlyosabb hiba volt, hogy olyan bizottsági elnököt választott az EU, akinek a személyét a britek ellenezték, a másik hiba az volt, hogy a migránsokat beengedte az Unió, a briteket pedig nem tudta benntartani. Fordítva kellett volna - fogalmazott a kormányfő.