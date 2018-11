Jótékonyság

Elindult a Katolikus Karitász adventi segélyakciója

hirdetés

"A nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak kettős célja van: ünnepé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit" - mondta Écsy Gábor, a szervezet országos igazgatója vasárnap a segélyprogram sajtótájékoztatóval és adományok átadásával egybekötött elindításán Budapesten.



Az adventi adománygyűjtési akciókba több módon is be lehet kapcsolódni: az 1356-os adományvonal hívásával, pénzadományokkal, tárgyi adományokkal a kijelölt gyűjtőpontokon és minden egyházmegyei karitász központban.



A segélyszervezet december 23-ig a Szent István-bazilika előtti téren és november 30. és december 6. között a Vörösmarty téri adventi vásáron is adománypontot működtet.



A vasárnapi eseményen részt vett Mádl Dalma, a Karitász jószolgálati nagykövete is.