Gyilkosság

Mosolygott az ítéletkor VV Fanni feltételezett gyilkosa

hirdetés

Jövő évig biztosan a rácsok mögött marad VV Fanni feltételezett gyilkosa. A nyomozási bíró úgy határozott, fennáll a szökés veszélye, ezért a férfit még két hónapig, azaz 2019. január 27-ig biztosan nem bocsátják szabadon.



"Védencem csalódott, amiért nem engedték el. Bár sokáig tartott a tárgyalás, nem kérdezték ki és összefüggő vallomást sem tett. A bíró arra hivatkozva tagadta meg a házi őrizetet, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint védencem személyi körülményei nem rendezettek. Mivel nem tisztázott a havi bevétele, valamint a legutóbbi, siófoki albérletébe nem volt hivatalosan bejelentkezve, így oda nem tudna hazamenni" - mondta el a Blikkneka férfi ügyvédje.



A lap úgy tudja, a lesújtó hír után a dunaújvárosi férfi mosolyogva távozott, pedig állítólag a még a rabtársainak is azt mondta, biztos abban, hogy szabadul majd.



"Napok óta azt mondogatta bent a börtönben, hogy tudja, most végre kiengedik. Jókedve volt ettől, fel volt dobva, mert tényleg elhitte, hogy egy év után végre otthon lehet. Már el is kezdte tervezni, mit csinál a szabadulása után" - nyilatkozta egy bennfentes.



"Féltem, hogy talán kiengedik, így örülök az ítéletnek. Biztos vagyok benne, hogy a rendőrség profin végzi a munkáját, és valóban a lányom gyilkosa van börtönben" - mondta Katalin, Fanni édesanyja.