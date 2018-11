Bűnügy

HungaroControl: sürgős szükség van a drónok szabályozására

Sürgős szükség van a drónszabályozás minél előbbi megalkotására, mert ma a drónok veszélyeztetik a légiközlekedést, felderíthetetlenek és irányíthatatlanok - mondta Szepessy Kornél, a HunaroControl vezérigazgatója csütörtökön egy a témában tartott konferencián Budapesten.



A magyar légiforgalmi szolgálat vezetője kiemelte, hogy a pilóta nélküli járművek száma a világon 6-7 éven belül 10 millióra emelkedhet, Magyarországon 2020-ra a drónos repülések száma elérheti a 30 ezret, ennyi kereskedelmi légi járat közlekedik ma naponta Európában. Ezért is kezdeményezte a HungaroControl egy szakmai konferencia összehívását.



Szepessy Kornél szerint céljuk a szabályozott integrálás, és az, hogy a magyar szolgáltató megkerülhetetlen legyen ebben az iparágban. Ezért is indultak el egy uniós pályázaton, amelyek a drónok repülését menedzseli. Ennek részeként már elkészült, de jogi szabályozás hiányában még nem működik egy honlap, amely amellett, hogy a drónok regisztrálására szolgál, képes meteorológiai és légtérhasználati információkkal is ellátni a felhasználókat.



A vezérigazgató kitért arra is, hogy a világ vezető államai 60 milliárd dollárt fektetnek az iparágba, Magyarországon 2025-re 72 milliárd forint bevétele származhat az iparágnak.



Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy a drónok felhasználását a kormány kiemelten kezeli, mivel a honvédség és a rendőrség mellett olyan magyar vállalatok is érdeklődnek a technológia iránt, mint a Magyar Posta.



Hangsúlyozta: a jövő azoké az egymással kommunikáló, egymás mozgására reagáló eszközöké, amelyek képesek emberi beavatkozás nélkül is működni. Ezzel kapcsolatban Magyarországon jelentős tudás halmozódott fel, ezért együtt kell dolgozni azért, hogy a szabályozás támogassa a drónok innovációját, de ne jelentsen veszélyt a légiforgalom biztonságára.



A drónok jövőbeni felhasználásával kapcsolatban előadásában Honti Pál, a TedX Danubia kurátora azt mondta, ha képesek lesznek rajban repülni, akkor létrejöhet egy új infrastruktúra-hálózat, a "drónnet", amely mindig és mindenhol elérhető lesz. Ennek segítségével a szállítmányozás is megoldható lesz.