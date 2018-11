Önkormányzat

Megújult a Libegő János-hegyi végállomásának környéke

Megújult a Libegő János-hegyi végállomásának környéke a Normafán; pihenőpark létesült mobil pavilonokkal, valamint az egykori Jánoshegyi vendéglő volt teraszrészén kilátópontot alakítottak ki. A területet csütörtökön adták át. 2018.11.22 18:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Mohai Balázs

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Hegyvidék fideszes országgyűlési képviselője az átadáson arról beszélt, hogy a Libegő végállomása a fővárosi kirándulóhelyek közül az egyik legismertebb.



A XII. kerület részben kormányzati támogatással hatalmas energiákat fektetett abba, hogy a Normafa megújuljon - mondta.



Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP), a XII. kerület polgármestere elmondta, lassan már öt éve a kormány támogatásával végzik a Normafa fejlesztését.



A Normafa Park fejlesztése folytatódik, jelenleg is folyik a sífutó- és szánkópálya engedélyezési eljárása. A remények szerint jövő ilyenkor már üzemelnek majd - közölte.



Pokorni Zoltán kitért arra is, hogy az egykori Jánoshegyi vendéglő volt teraszrészének alapzatát megerősítették, és ott egy kilátópontot alakítottak ki, amely kerekesszékkel is megközelíthető.



A beruházás célja egy olyan pihenőpark kialakítása volt, amely mind funkciójában, mind letisztult formavilágával alkalmazkodik az erdőhöz, és kiszolgálja a kirándulók igényeit.



A terület központi része a volt parkoló területe. Ott helyeztek el mobil pavilonokat, asztalokat és padokat. A területen illemhely is van.



A korábbi aszfaltburkolatot nagy részen cserjékkel, fákkal beültetett zöldfelületek váltották fel. Az ösvényeket stabilizált murva burkolat fedi.



A beruházás több mint 130 millió forintból valósult meg - olvasható az eseményre készült tájékoztatóban.