Dózsa György úti baleset

Újra elrendelték M. Richárd letartóztatását

Az M. Richárd ellen halálos közúti baleset gondatlan okozása és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a bizonyítás meghiúsítása és a bűnismétlés veszélye miatt csütörtökön elrendelte a férfi letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A végzés nem jogerős.



A Fővárosi Törvényszék csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményében az áll: a bíróság végzése szerint M. R. továbbra is megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2015-ben Budapesten, az Andrássy úton közúti veszélyeztetést követett el egy kerékpárossal szemben, akit ezután bántalmazott.



2017. május 15-én szintén Budapesten, a Dózsa György úton a sebességhatárt jelentősen túllépve összeütközött egy elé szabálytalanul beforduló másik gépjárművel. A baleset miatt két ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A gyanú szerint az is megállapítható, hogy 2017. május 15-ét megelőzően M. R. kábítószert fogyasztott, "bár ez a vezetési képességére nem volt kihatással".



Ismertették: M. R. vezetői engedélyét a fővárosi kormányhivatal ideiglenesen visszavonta, mivel a gyanúsított nyilvántartott pontjai elérték a törvényben megszabott határt. M. R. vissza akarta szerezni a jogosítványát, ezért kapcsolatba lépett egy emberrel, aki vállalta, elintézi, hogy azt visszakapja az ehhez szükséges feltételek teljesítése nélkül.



A törvényszéki közlemény szerint M. R. - pénzért - mentesülni akart a Dózsa György úti baleset kivizsgálására indult büntetőügy hátrányos jogkövetkezményei alól is. A gyanúsított jogosítványának visszaszerzéséhez segítséget felajánló illető kapcsolatba lépett egy másik emberrel, aki - valótlanul - azt a látszatot keltette, meg tud állapodni egy rendőrrel, aki képes befolyásolni a büntetőeljárást.



A két ember 1,2 millió forintot kért a közreműködéséért. M. R. végül 300 ezer forintot adott át egyiküknek, aki ebből juttatott a másik embernek, abban a hiszemben, hogy a pénzt a rendőrnek továbbítja. A férfi valójában nem állt kapcsolatban hivatalos személlyel, a kapott pénzt elköltötte.



Jelezték: a végzés rögzíti azt is, hogy a gyanúsított novemberben orvosi kezelésére oda- és vissza utazva engedély nélkül többször is megjelent egy budapesti étteremben.



A bíróság megállapította, hogy a gyanúsított ismételten, súlyosan megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait, és úgy ítélte meg, hogy a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a gyanúsítottnál kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazásával biztosíthatók.



A végzés szerint M. R. letartóztatása 2018. december 22-ig tart.



Az M. Richárdot képviselő ügyvédi iroda ugyancsak csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a gyanúsított "súlyos beteg, életveszélyes szívműtét előtt áll", és részben ezzel összefüggésben az elmúlt hónapokban többször kapott részleges feloldást a bűnügyi felügyelet alól az ügyészségtől azzal a céllal, hogy orvosi kezeléseken megjelenjen.

Hozzátették: a férfi az orvosi kezelések előtt vagy után rövid időre megállt a tulajdonában álló és általa vezetett étteremnél, ezzel az ügyészség által az orvosi kezelésen részvételre előírt időt nem lépte túl.



Kitértek arra is, hogy az újabb bűncselekményt, amellyel meggyanúsították, a férfi csaknem másfél éve, "de még jóval a Dózsa György úti baleset miatti meggyanúsítása előtt követte el - ha egyáltalán elkövette", ezért felmerül a kérdés, hogy miért most gyanúsították meg M. Richárdot ebben az ügyben.



A gyanúsított többszörösen büntetett előéletű.



A férfi házi őrizetét többször meghosszabbították.



Védői indítványra október közepén a Budai Központi Kerületi Bíróság enyhébb bűnügyi felügyeletet és 7,5 millió forintos óvadékot állapított meg a Dózsa György úti baleset gyanúsítottjának ügyében, ezt azonban másodfokon a Fővárosi Törvényszék - november 10-i tájékoztatása alapján - jogerősen elutasította.