Ítélet

Brutális: égő csikkeket nyomtak el kínzói a fiatal lány hátán

Több éves börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Járásbíróság csütörtökön első fokon azt a három fiatalt, aki válogatott módszerekkel kínozta albérlőtársát 2016-ban a Tisza-parti városban. 2018.11.22 17:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bíróság társtettesként, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, a sértett sanyargatásával, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint testi sértés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a vádlottakat.



A bűncselekmények idején még fiatalkorú lány, az elsőrendű vádlott három év szabadságvesztést kapott, bátyját és barátnőjüket hét év börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság. A testvérpár a bűncselekményekben szintén résztvevő anyját - akit kiskorú veszélyeztetésében is bűnösnek mondott ki a bíróság - négy évre ítélték.



A bíróság az ügyet zárt tárgyaláson tárgyalta.



A sértett és a három gyanúsított 2016 szeptemberétől lakott egy közös szegedi albérletben. A három fiatal több alkalommal megfosztotta társát személyi szabadságától, amikor elhagyták a lakást, albérlőtársukat többször bezárták, úgy, hogy ő nem tudott onnan távozni. Később dolgozni elengedték, de november 13-tól 24-ig egyáltalán nem mehetett ki a sértett az ingatlanból. November közepétől különböző fizikai gyakorlatokat végeztettek vele, ha nem hajtotta végre a feladatokat, ököllel vagy különböző tárgyakkal ütlegelték. Az áldozatnak kellett ételt és italt vinnie az ágyban fekvő gyanúsítottaknak, akik nemiségében is megalázták, arra kényszerítették, hogy saját vérével szennyezett papírt egyen, ürülékéből, vizeletéből fogyasszon. A gyanúsítottak késsel megszúrták az áldozat vállát, égő csikkeket nyomtak el a hátán és öngyújtóval is megégették.



Az áldozat egész testén, köztük az arcán és a nemi szervén is sérüléseket szenvedett, de a bántalmazások módja, elhúzódó tartama súlyosabb következményekkel is járhatott volna.