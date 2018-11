Kommandó

Hat érmet szereztek a TEK munkatársai a budo- és küzdősportgálán

Hat érmet szereztek a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai a múlt hétvégén tartott budo- és küzdősportgálán - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Műveleti Osztályának főosztályvezető-helyettese csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Zakor Tibor kiemelte, a versenyen induló hat munkatárs négy ezüst- és két bronzérmet szerezett, ami nagy teljesítmény, mert a munkájuk mellett készültek fel profi versenyzők ellen.



Kitért arra is, országos szinten 180-200 kommandós van, akik intézményekben vannak szétosztva. Az országos hatáskörrel rendelkező központi egység pedig jelenleg 32, jövőre 50 embert foglalkoztat.



A műveleti feladatot ellátók között van nő is, erre a nemzetközi gyakorlatban nincs példa - hangsúlyozta.



Mint mondta, a TEK munkatársai rendkívüli események felszámolásában és azok megelőzésében, a kiemelt fogvatartottak napi mozgatásában, előállításában vesznek részt, valamint támogatják az intézmények napi munkáját is.



Az intézkedéstechnika elemei a küzdősport alapjaira épülnek. Ha valaki műveleti feladatot szeretne ellátni, annak részt kell vennie a kiképzésen, amely elméleti és gyakorlati elemekből, lövészetből és intézkedéstechnikából áll - tudatta.