A kapcsolati erőszak megelőzését segítő krízisambulanciát adtak át Budapesten

Átadták szerdán a Budapesti Krízisambulancia Központot, ahol a kapcsolati erőszak megelőzésében szakemberek segítenek az érintetteknek.



Kormányzati és vállalati forrásokból, civil szervezetek működtetésével az idén országszerte hét kríziskezelő ambulanciát nyitottak: Miskolcon, Szolnokon, Orosházán, Devecserben, Mosonmagyaróváron, Kaposváron és most Budapesten. Ezek közül négy, köztük a fővárosi intézmény is az Ökumenikus Segélyszervezethez tartozik.



A nők elleni erőszak felszámolásának november 25-i világnapjához kapcsolódóan tartott bejáráson Rácsok Balázs, a segélyszervezet szociális és fejlesztési igazgatója azt mondta, ez az intézménytípus a krízisközpontoktól és a titkos menedékházaktól eltérően nem menedéket nyújt, hanem különböző szakemberek közreműködésével prevenciós szolgáltatásokkal és tanácsadással segíti az érintetteket.



Már a kapcsolati erőszak első jeleinél érdemes a krízisambulancián dolgozó jogászokhoz, szociális szakemberekhez, pszichológusokhoz fordulni - fűzte hozzá.



Kiemelte: hatalmas gondot jelent a nők elleni erőszak csökkentésének küzdelmében, hogy sok esetben a bántalmazott sincs tisztában azzal, hogy ő erőszaknak van kitéve, vagy annyira rettegésben él, hogy nem mer tenni az erőszak ellen.



A budapesti központ az AVON Magyarország 12 millió forintos anyagi támogatásával jött létre. Bereczi-Flamm Mariann, a cég reklám- és aktivációs csapatának vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon minden ötödik nő kapcsolaton belüli erőszak áldozatává válik. Ez egy nagyon súlyos probléma, ezért dolgoznak évek óta a segélyszervezettel a családon belüli erőszak megszüntetéséért, nemcsak a fizikai, hanem a lelki sérülések kezeléséért is - hangsúlyozta.



Az Ökumenikus Segélyszervezet honlapján a kapcsolati erőszakot elszenvedők azonnali segítséget vagy anonim tanácsadást kérhetnek, illetve személyes tanácsadásra is jelentkezhetnek.



A segélyszervezet A szeretet nem árt címmel kampányt indított, amelynek során az új krízisambulanciáknak otthont adó városokban óriás matrjoska babák segítségével hívják fel a figyelmet arra: az erőszak nem elfogadható, és van segítség. A babák vasárnap érkeznek a fővárosba és az Akvárium Klubnál lesznek kiállítva.



Az ENSZ-közgyűlés 1999. december 17-én foglalta határozatba, hogy november 25-e a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja. A magyar Országgyűlés 2013-ban módosította a büntető törvénykönyvet, önálló tényállás lett a kapcsolati erőszak, így a családon belüli erőszak súlyosabban büntethető.