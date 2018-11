Tender

Új támogatás az ökogazdáknak - december 1. és 15. között lehet beadni a pályázatokat!

Nincs idő a késlekedésre: 5 éven át biztosít jelentős összegeket az október 29-én megjelent, 12 milliárd forintos keretösszegű "Ökológiai gazdálkodásra való áttérés, ökológiai gazdaság fenntartása" című pályázat. Ennek apropójából tart előadássorozatot november 21-én és 22-én a Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. az ország több városában. 2018.11.21 03:30 ma.hu

A leadási határidő vészesen közel: az elektronikus támogatási kérelmet az ügyfélkapun keresztül 2018. december 1. és december 15. között lehet benyújtani a Magyar Államkincstár MVH internetes oldalán. Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó kötelezettségvállalási időszak 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart.



A legutóbbi pályázathoz képest történt pár fontos változás. Dr. Roszík Péter, a Magyar Biokultúra Szövetség alelnöke elmondta: ettől az évtől például támogathatóvá vált a csipkebogyó, füge és a kivi is, és a juttatásokat is kisebb változtatásokkal ítélik meg a pályázók számára.



A támogatás vissza nem térítendő támogatást jelent, 5 éven át. Az elbírálás hektáralapon történik, és számításaink szerint mintegy 900 gazdaságot érinthet. A 12 milliárd forintos pályázatról a Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által szervezett tájékoztató rendezvények keretében kaphatnak három városban felvilágosítást a lehetőségeikről a gazdák.



Dr. Roszík Péter elmondta: november 21-én Budapesten és Győrben, 22-én Nyíregyházán tartják majd azokat az eseményeket, ahol az összes kérdésükre választ kaphatnak az érdeklődők. Szó lesz magáról az ökológiai gazdálkodásról, a tapasztalatokról, a szabályozásról és az ellenőrzés – tanúsítás során feltárt hiányosságokról – illetve természetesen arról is, pontosan ki és milyen feltételekkel indulhat eredményesen a pályázaton. Bővebb információ a Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Nonprofit Kft. honlapján található.