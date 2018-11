Részleteket nem árultak el

Megszületett a döntés Gruevszki ügyében

A Magyar Idők úgy tudja, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal meghozta a döntést Nikola Gruevszki ügyében. A lap ugyanakkor részleteket nem árult el a döntéssel kapcsolatban.



A volt macedón miniszterelnök kapcsán a parlament hétfői ülésén az ellenzék több kérdést is feltett. A kormánypárti reagálásokban elhangzott: a politikus hazánkban menedékjog iránti kérelmet nyújtott be.



Hangsúlyozták, egy 2007-es törvény teszi lehetővé, hogy a volt kormányfő a kérelmét ne a tranzitzónában terjessze elő. Elhangzott az is, sem a magyar állam, sem a magyar hatóságok nem segítették Gruevszkit a Macedóniából való kijutásban.