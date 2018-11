Hajléktalanok

Lezárhatják éjszakára Budapest nagy aluljáróit

Budapest legnagyobb közlekedési csomópontjaiban éjszakára fizikailag is lezárnák az aluljárókat az utolsó metró után. 2018.11.19 15:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Én kértem, hogy vizsgálják meg a nagyobb fővárosi aluljárók éjszakai lezárásának lehetőségét és következményeit” – mondta az Indexnek Tarlós István arra a kérdésre, hogy ismeri-e a nyilvánosságra került kormányzati előterjesztést.



Mint arról a Hvg.hu beszámolt, Budapest legnagyobb közlekedési csomópontjaiban éjszakára fizikailag is lezárnák az aluljárókat az utolsó metró után, legalábbis erről szól a tervezet.



Tarlós közölte, hogy az előterjesztést a kormány nem tárgyalhatja nélküle, mert fővárosi érintettségű, és az ügyben a fővárosi közgyűlésnek is határoznia kell. A főpolgármester hozzátette: még gondolkodik, hogyan és mikor érdemes lépni az ügyben, mert amikor mínusz van, az speciális helyzet.



A Hvg.hu szerint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a BKK és a Budapesti Közút Zrt. szakmai szervezetei már ki is dolgozták, hogyan zárnák le a kiemelt gyalogos-aluljárókat éjszakára. A javaslat szerint ez két ütemben történne, mivel jelenleg nem mindenhol oldható meg azonnal a gyalogosok biztonságos, felszíni átkelése, hiszen nincsenek mindenhol kiépítve az ehhez szükséges átkelők, lámpák.



Az első ütemben azt a 9 kiemelt aluljárót zárnák le még 2018-ban – vagyis akár heteken belül –, ahol a felszínen "forgalomtechnikai módosítás nélkül” már biztosított a gyalogosközlekedés, már kiszámolva azt is, hány kijáratot kell egy-egy helyen blokkolniuk éjszakára:



-Deák tér aluljáró – 5 kijárat

-Corvin negyed aluljáró – 10 kijárat

-Kálvin téri aluljáró – 7 kijárat

-Újbuda-központ aluljáró – 4 kijárat

-Móricz Zsigmond téri aluljáró – 11 kijárat

-Ecseri úti aluljáró – 3 kijárat

-Váci út–Csanády u. aluljáró – 4 kijárat

-Boráros tér 1. – 3 kijárat

-Lehel tér déli aluljáró – 4 kijárat