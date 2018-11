Baleset

Ne már, hogy ezért égett porig a DK központja!

Óriási tűz volt a hétvégén Budapesten, több száz négyzetméteren lángolt egy Teréz körúti épület. A DK irodái teljesen megsemmisültek. 2018.11.19 08:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese a tűz lehetséges okairól az atv.hu-nak azt mondta: a tetőszerkezeti tűzesetet megelőzően, ugyanabban az épületben, a földszinten egy étterem konyhájában a szagelszívó berendezés égett, ehhez riasztották a tűzoltókat, majd a tűzoltás közben értesítették a kollégáimat, hogy a tetőszerkezetben is tűz keletkezett. Hogy a kettő között van-e összefüggés, azt most jelenleg nem tudjuk megmondani, hatósági eljárás keretében vizsgáljuk a tűz keletkezési okait.



A DK szóvivője, Gréczy Zsolt elmondta, az anyagi károkat még nem tudták felmérni, rengeteg személyes holmijuk is odaveszett, illetve megsemmisült a sajtóiroda és az összes tárgyaló is.