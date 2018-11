Oktatás

Új emelettel bővítették a Tamási Áron általános iskola és gimnázium főépületét

2018.11.18

Mintegy félmilliárd forintos beruházásnak köszönhetően új emelettel bővült a XII. kerületi Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium főépülete - tájékoztatta a hegyvidéki önkormányzat az MTI-t.



Az emeletráépítést az önkormányzat finanszírozta annak érdekében, hogy végleges megoldással segítse az évek óta férőhelyproblémákkal küzdő intézményt - olvasható a közleményben.



Mint írták, az új szinten tágas, modern termeket, közösségi tereket kaptak a gimnazisták, akik ötleteikkel, javaslataikkal maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy komfortossá tegyék környezetüket. A beruházás során az épületbe liftet építettek be az intézmény akadálymentes használata érdekében.



Az új osztálytermeket, amelyekbe légkondicionáló berendezések is kerültek, "okostáblákkal" szerelték fel.



Az iskolát fenntartó Közép-Budai Tankerületi Központ mintegy 12 millió forint értékű berendezéssel járult hozzá az intézmény megújulásához - olvasható a közleményben.