Szociálpolitika

Emmi: minden hajléktalannak jut hely

Ma Magyarországon minden hajléktalannak jut hely, az ellátórendszer felkészült az idei télre - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága szombaton az MTI-vel.



A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a következendő napokban lehűlés várható, ezért még fontosabb a hajléktalanok védelme, illetve az, hogy ne a hideg utcán legyenek. Nem csak fagypont alatti hőmérséklet esetén lehet fenyegető a kihűlés veszélye, a leromlott állapotban lévők ennél enyhébb időben is kihűlhetnek a közterületen - tették hozzá a közleményben.



Kiemelték, hogy minden hajléktalannak jut elegendő hely, az intézményekben fűtött szobát, ágyat, meleg ételt, egészségügyi ellátást és tisztálkodási lehetőséget biztosítanak.



Férőhely hiánya miatt senkit nem utasítottak még el, ez a jövőben is így lesz, a kormány továbbra is biztosítani fogja a férőhelyeket a rászorulóknak - hangsúlyozta az Emmi, hozzátéve, hogy a hajléktalanellátás sok szervezet - a rendőrség, a mentőszolgálat, az önkormányzatok, a helyi polgárőrségek és a civil szervezetek - együttműködésén alapul.



Az kérték, hogy aki segíteni szeretne a rászoruló embereken, hívja az ellátók diszpécserszolgálatait, amelyek értesíteni tudják az adott helyzetben legjobban segíteni tudó szervezeteket.