Az ítélet után nem sokkal

Ismét éhségsztrájkba kezdett a körúti robbantó, szondán keresztül kellett táplálni

hirdetés

Nem sokkal az elsőfokú bírósági ítélet után ismét éhségsztrájkba kezdett P. László, a Teréz körúti robbantás vádlottja - tudta meg a Vasárnapi Blikk.



Édesapja szerint a 24 éves férfi nem a rá kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés miatt tagadta meg az ételt magától, hanem a börtönkörülményeit találja elviselhetetlennek.



"Lacit összevissza csípik a cellában a poloskák, persze hogy teljesen kikészült szerencsétlen. A mentális állapota is igen változó, ami szerintem teljes egészében annak tudható be, hogy hiába nem kéri, gyógyszereket kell szednie. Ezek nyugtatók, amelyeknek a mellékhatásai nagyon kiütköznek rajta. Soha nem viselkedett így: furcsa dolgokról beszél, amelyeknek semmi közük a valósághoz. Az éhségsztrájkkal is szerintem arra akarta felhívni a figyelmet, hogy nem megfelelően bánnak vele a rácsok mögött. Amikor azonban már egy ideje nem evett, azt a megoldást alkalmazták, hogy átvitték az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe, ahol egy csövön keresztül táplálták" - mondta el a lapnak idősebb P. László.



A lap úgy tudja, a körúti robbantó azóta már elhagyhatta az IMEI-t, és újra a börtönben van. Családja és ügyvédje jelenleg az első fokon született bírósági ítélet leírt változatát várja.



"Nagyon kíváncsi vagyok a papírokra, hiszen azok alapján tudunk felkészülni a másodfokra" - tette hozzá az apa, aki még mindig kitart azon állítása mellett, hogy az ügyben közzétett térfigyelő kamerák felvételein nem a fia látható.



"Amennyiben panasz érkezik, annak valóságtartalmát a börtön vezetősége haladéktalanul kivizsgálja. Amennyiben indokolt, természetesen soron kívüli fertőtlenítést és rovarirtást is elrendelnek" - mondta Orosz Zoltán, a BVOP kommunikációs vezetője.