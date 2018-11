Érkezik

Különleges biztonsági intézkedéseket vezetnek be: így készülnek Chuck Norris budapesti látogatására

hirdetés

Rendhagyó biztonsági intézkedésekkel várják a november 24-én Budapestre látogató Chuck Norrist - írja a Blikk. A lap egy neve elhallgatását kérő bennfenttestől tudott meg részleteket.



Mint kiderült, a szállodai szobát álnéven foglalták, és egy folyosórészletet is le kell majd zárni, hogy senki nem tudja hívatlanul megközelíteni a színészt és feleségét. Emellett olyan útvonalat kellett találni, melyen keresztül feltűnés nélkül tudnak ki- és bejárni a lakosztályukba.



Amellett, hogy minden helyszínen orvosok tartózkodnak majd, akik az idős színészre figyelnek, a házaspár étkezései körül is komoly óvintézkedések várhatóak, miután Gena, Norris felesége másfél éve egy orvosi vizsgálatnál olyan súlyos allergiás rohamot kapott, hogy hónapokig kezelték kórházban.



A házaspár ettől függetlenül nagyon várja már a látogatást, hiszen először jönnek Budapestre. A sportarénában rendezendő gála mellett ellátogatnak majd a budapesti adventi vásárba is, hogy megnézzék a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz Várát.



"Hálás vagyok, hogy végre eljuthatok Budapestre, és nagyon várom már a találkozást a rajongóimmal. Bízom abban, hogy sokukkal együtt imádkozhatok majd a gálán" - üzente Chuck Norris, aki azt is megígérte, hogy aki épp akkor viszi el az ajándékát, amikor ő is ott lesz, még akár egy szelfit is kaphat cserébe.

Kapcsolódó írások: Magyarországra jön Chuck Norris