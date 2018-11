NVB

Nem lesz népszavazás a lakástakarékokról

Nem hitelesítette a korkedvezményes nyugdíj szabályainak változtatásáról, valamint a lakástakarék-pénztárak állami támogatásának visszaállításáról szóló - jobbikos és momentumos - népszavazási kérdéseket csütörtökön a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).



A Mozdonyvezetők Szakszervezete két kérdést nyújtott be hitelesítésre. Az egyik kérdés arra irányult, hogy az Országgyűlés a korkedvezményes nyugellátást a 2011. december 30-án hatályos tartalommal szabályozza. Az NVB a hitelesítést a benyújtás formai hiányosságaira és egyértelműségi okokra hivatkozva tagadta meg, továbbá azért, mert "kizárt" tárgykört érint, a költségvetést.



A szakszervezet másik kérdése arra vonatkozott, hogy a 2011. december 30-án hatályban volt rendelkezések szerinti korkedvezményes nyugdíjat ismételten igénybe vehessék a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak 2019. január 1-jétől. Az NVB ezt a kezdeményezést is ugyanazokkal az okokkal utasította el, mint az előzőt.



Donáth Anna Júlia, a Momentum Mozgalom alelnöke kezdeményezése magánszemélyként arra irányult, hogy az Országgyűlés módosítsa a lakástakarék-pénztárakról szóló törvényt, és az állami támogatásra vonatkozó szabályokat a 2018. október 17-e után kötött szerződésekre is alkalmazzák. Az NVB szerint azonban a kérdés az Országgyűlést a költségvetési törvény módosítására kötelezné, ezért nem hitelesíthető.



Zsiga-Kárpát (Z. Kárpát) Dániel, a Jobbik alelnöke magánszemélyként szintén a lakástakarék-pénztárakkal kapcsolatban nyújtott be kérdést az NVB-hez, a kérdés azt célozta, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az állam továbbra is a lakástakarék-pénztáraknál elhelyezett összeg 30 százalékával, legfeljebb évi 72 ezer forinttal támogassa a lakáscélú előtakarékosságot. Az NVB szerint ez a kérdés sem hitelesíthető, mert ugyancsak a költségvetés módosítására - kizárt tárgykörre - irányul.



Az NVB határozatai nem jogerősek, azokkal szemben 15 napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához.