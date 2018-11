Hajléktalanság

Vezetőszáron, bilincsben vezették a bíróság elé a felmentett pécsi hajléktalant

2018.11.15 12:26 ma.hu

Megint bíróság elé vezették azt a pécsi hajléktalant, nem mellékesen vezetőszáron, bilincsben, akit három hete ugyanez a bíróság felmentett arra hivatkozva, hogy az életvitelszerűen utcán élők megbüntetésére vonatkozó törvény nem adott egyértelmű fogózkodókat a bíróknak. A bíró most is felmentette, írja a Szabadpécs.hu.



Mindenki tudomásul vette, hogy nem történt szabálysértés, az idős bácsi szabadon távozhatott.



A lap szerint a bíró megint azt mondta, hogy "nem volt megállapítható a szabálysértés, mert nem minden ponton egyértelmű az új, módosított jogszabály, és ebben a konkrét ügyben voltak emiatt a bíróságnak a ténymegállapításra vonatkozó aggályai, így nem is hozhatott elmarasztaló végzést." A rendőrség fellebbezett.



Az első pécsi ítélet óta más bíróságok is felfüggesztették az eljárásokat, és voltak, akik az Alkotmánybírósághoz fordultak.



Gyulai István ügyében, írja a Szabadpécs.hu, a vádat képviselő rendőrtiszt elmondta, hogy a pécsi kapitányságra november 12-én állampolgári bejelentés érkezett, hogy az Ybl Miklós utcán a játszótérnél, a padokon két hajléktalan fekszik. A kiérkező rendőrök a jegyzőkönyvbe a következőket jegyezték fel:

- Valóban ott van két ember, akik nyakig be vannak takarva

- Körülöttük kiterjedt vizeletszag terjeng

- hulladékok voltak szétdobálva

- két nagy táska volt még ott



A rendőr szerint Gyulai azt mondta, a barátjánál szokott aludni. Elmondta azt is, hogy aznap este, kukázott és megfájdult a dereka. Ezután felfigyelt a padon fekvő barátjára. Gyulai azt mondta, sosem fog elmenni a szállásra, mert nem szereti, és az ott lévőket sem szereti.



Gyulait azért állították elő a rendőrök, mert szerintük 90 napon belül háromszor volt helyszínen figyelmeztetve szabálysértés miatt (ami az életvitelszerű utcán tartózkodásra vonatkozik), október 12-én, október 17-én, majd október 18-án. Emiatt állították most elő.