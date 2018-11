Gyilkosság

Megdöbbentő részletek VV Fanni haláláról

A Blikk egy, a neve elhallgatását kérő személy számolt be arról, hogy a nyomozás jelenlegi eredményei szerint mi is történhetett szinte napra pontosan egy éve, amikor a ValóVilág egykori szereplőjét meggyilkolhatták.



Fanni egy hétfői napon tűnt el az otthonából. A gyanú szerint a férfi levitte a lány holttestét a mélygarázsba, ott betette az autója csomagtartójába, majd elvitte Siófokra. Ám a történetnek itt még nincs vége, ugyanis a férfi másnap visszament Budapestre. Mivel előző nap magával vitte Fanni kulcsait, ezért könnyen be is jutott a lakásba.



„Jól látszik minden a kamerák felvételein, pedig próbált rejtőzködni. Fekete, kapucnis pulóvert viselt, az ujját pedig jól lehúzta, hogy sehol ne hagyjon ujjlenyomatot, de még így is jól felismerhető a felvételeken” – mondta a forrás.



„Valószínűleg rendet rakott, eltüntethetett minden nyomot a lakásban. Sőt, mivel Fanninál otthon több millió forint volt elrejtve, azt is kereshette. A férfi az egyik barátnőjével akart külföldre utazni, erre kellett neki a pénz, amit nem talált meg, mivel jól el volt dugva. Előző nap sietősen távozott a lakásból, nem jutott ezekre ideje, utána viszont jó sok időt töltött bent. Még az sem zavarta, hogy valaki kopogtatott az ajtón, Fannit keresve” – tette hozzá.



Számos elmélet van arra, hol is lehet a fiatal lány holtteste. Ám a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a dunaújvárosi férfi a Dunába dobta Fanni holttestét, ugyanis telefonjának cellainformációja szerint egyedül Szalkszentmárton folyóparti részén tartózkodott hosszabb ideig.