Ilyen is van

Vígjátékba illő jelenet a Széll Kálmán téren

Vicces jelenet játszódott le hétfőn a Széll Kálmán téren.



"A 17-61-es villamosok észak felé nem járnak, mert a Széll Kálmán térnél a villamosvezetőnek ki kellett szállnia kézzel váltót állítani, de közben kizárta magát a fülkéből, és most nem tud visszaszállni, úgyhogy tanakodás megy a BKV legnagyobb elméivel... 15 perc után megoldódott a helyzet!" - írta az Index olvasója, aki a helyszínen kísérte figyelemmel a történéseket.



A lap ezután megkereste a BKV-t, hogy mi is történt pontosan.



A cég válasza szerint a váltók állítása általában távvezérléssel történik. Ha a rendszer megfelelően működik és a vezető nem hibázik, a járművezetőnek nem kell leszállnia a művelethez. A Széll Kálmán térre érkezve a váltóállítás az átlagosnál valamivel bonyolultabb, mert a pálya itt az állítási pontnál lejt, tehát úgy kell a váltót állítani, hogy közben a villamos a lejtő miatt magától is gyorsul. Fel kell készülni arra, hogy sikertelen váltóállítás esetén a váltó előtt meg lehessen állni. Az említett esetben ez utóbbi történt: a váltóállítás sikertelen volt, ezért a váltót kézzel, úgynevezett váltóvas segítségével állította át a járművezető.



Ritkán, de az is előfordul, hogy a járművezető kizárja magát a fülkéből, elsősorban azoknál a típusoknál, ahol a fülkén kívülről nincs kilincs (CAF Urbos, Combino, TW6000), tették hozzá. Az esetben érintett villamosvezető csak ritkán vezeti ezt a járműtípust. Mivel nem akart késni, kapkodott, nem vette magához a fülkeajtó kulcsát. Erre csak akkor eszmélt rá, amikor vissza akart szállni a villamosba. Ilyenkor nincs más lehetőség, mint a következő oda érkező CAF villamos kulcsával, vagy az esetleg hamarabb a helyszínre érkező szerelő kulcsával kinyitni a bezárult ajtót.