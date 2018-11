Bűnügy

Kolumbiai drogmilliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten

Kolumbiai drogok nyugat-európai terjesztéséből befolyó milliárdos összegeket mosott tisztára az ügyészség szerint az a több tucatnyi vádlott, akinek a büntetőpere hétfőn kezdődött el a Fővárosi Törvényszéken. 2018.11.12

Az első előkészítő ülésen ismertetett vádirat szerint a 2010-es évek első felében Nyugat-Európából Magyarországra szállították a drogeladásból származó készpénzt, majd innen különböző számlákra utalták el. Egy kolumbiai drogkartellel együttműködő vietnami férfi megbízásából az elsőrendű vádlott, egy itt élő egyiptomi férfi és néhány társa szervezte meg a pénz rendszeres összegyűjtését, ide hozatalát, majd magyarországi és szlovákiai bankokból kínai, hongkongi bankszámlákra utalását.



A többtucatnyi futár közül mindig ketten mentek Németországba, Hollandiába, Belgiumba és Spanyolországba, hogy átvegyék a szervezet helyi tagjaitól a 100 ezer és 400 ezer euró közötti készpénzt, és autójuk rejtekhelyére dugva Magyarországra hozzák. A futárok egy-egy útért 30-70 ezer forintot kaptak. Az első- és a másodrendű vádlottnak - az egyiptomi férfinak és feleségének - százmilliós, a harmad- és a negyedrendű vádlottnak tízmillió forintos nagyságrendű haszna származott a cselekménysorozatból.



Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlott összesen több mint 18 milliárd forintnyi, bűncselekményből származó pénz tisztára mosásában vett részt.



A vádirat kitér arra is, hogy a vádlottaknak egyértelműen tudniuk kellett, hogy a pénz bűncselekményből származik és ők bűnszervezetben vesznek részt.



Egy másik vádpont szerint a 35 vádlott közül néhányan sok száz milliós cigarettacsempészésben is részt vettek és ebből százmilliós haszonra tettek szert.



Sajtóinformációk szerint a vietnami férfit az Egyesült Államok hatóságai vonják felelősségre.



A hétfői előkészítő tárgyaláson Molnár Csaba, az elsőrendű vádlott védője az eljárás megszüntetését indítványozta, azzal érvelve, hogy pénzmosás előbűncselekménye, a drogkereskedelem - amelyből a tisztára mosott pénz származott - nem kellően alátámasztott, e nélkül pedig a pénzmosás sem állapítható meg. A bíró azonban elutasította az ügyvéd indítványát azzal, hogy a bírói gyakorlat szerint elegendő, ha megalapozottan feltehető az előcselekmény, ráadásul a bizonyítás részeként még vizsgálni fogják ezt a kérdést is.



Hétfőn megkezdődött a vádlottak meghallgatása, ők többnyire tagadták bűnösségüket és jelezték, hogy egyelőre nem akarnak vallomást tenni.



A büntetőperben várhatóan még több előkészítő ülést tart a Fővárosi Törvényszék, mielőtt az érdemi tárgyalást, a bizonyítást megkezdi.