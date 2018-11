Járat

Átkelő hajójáratok közlekednek karácsonyig a Duna belvárosi szakaszán

Az M2-es metró Kossuth Lajos téri állomásának pótlása idején már több ízben közlekedett átkelőhajó a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér között. 2018.11.10 16:09 MTI

Átkelő hajójáratok közlekednek karácsonyig a Duna belvárosi szakaszán, a Kossuth Lajos tér-Batthyány tér-Várkert Bazár- etőfi tér útvonalon közlekedő D2-es jelzésű hajókon napijegyekkel, bérletekkel, valamint hajójeggyel lehet utazni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ szombaton az MTI-vel.



Mint írták, a M2-es metró Kossuth Lajos téri állomásának pótlása idején már több ízben közlekedett átkelőhajó a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér között, ennek a szolgáltatásnak a népszerűsége, sikere indokolja a hajóközlekedés átkelőszerepének fokozását.



A november 12-étől december 23-áig közlekedő D2-es hajójárat célja, hogy a belvárosban a Duna két partja között biztosítsák az átkelést. A hajójárat a Petőfi tér és a Kossuth Lajos tér között a Várkert Bazár és a Batthyány tér érintésével közlekedik. A járat a reggeli csúcsidőszakban, 7:30-tól 20 percenként a Duna két partja, a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér között jár. Ezt követően napközben, illetve hétvégén 9:30 és 16 óra között a Kossuth Lajos tér és a Petőfi tér között közlekedik.



A D2-es járaton kívül továbbra is indul munkanapokon csúcsidőszakban egy-egy D11-es hajójárat, reggel Újpest, Árpád út felől a Boráros tér H (Petőfi híd) kikötőig, délután pedig vissza.



A BKK azt is közölte, hogy november 11-ig, vasárnapig a kedvező időjárásra való tekintettel továbbra is őszi menetrendje szerint közlekedik a D11-es és a D12-es hajójárat.



A közleményben felidézték azt is, hogy a BKK 2012-ben indította újra a menetrend szerinti fővárosi hajóközlekedést. A fejlesztések nyomán 2017 áprilisa óta megállnak a hajók a Müpa-Nemzeti Színház kikötőnél, bekapcsolva a szolgáltatásba a budapesti kulturális élet két fontos színterét is, majd tavaly ősz óta, a Kopaszi-gát-BudaPart kikötő átadásával a népszerű szabadidős helyszín is elérhető a hajókkal. Idén áprilistól pedig a D12-es vonal hajói már kikötnek a Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony megállóhelyen is.