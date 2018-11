Termékvisszahívás

Tejallergiásokra veszélyes a Meggle egyik növényi habalap-készítménye

A gyártó Rajo a.s. visszahívja a kereskedelmi forgalomból az 500 milliliteres Meggle Creme Patisserie Decor növényi habalapot tejfehérje-szennyeződés miatt, a visszahívás csak a 2019. január 9-i és a 2019 február 11-i minőségmegőrzési határidejű termékeket érinti.



A cég szombati közleménye szerint a visszahívott áru csak a tejallergiásokra veszélyes.



Az intézkedésről a kereskedelmi partnerek mellett a visszahívási eljárást felügyelő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) is értesítették.



A termékek árát a vásárlók blokk nélkül is visszakapják.



A gyártó tájékoztatása szerint a visszahívás csak a 2019. január 9-i és a 2019 február 11-i minőségmegőrzési határidejű termékeket érinti, más Meggle terméket nem.