Gazdaság

Ezentúl csak keleti devizában bocsátunk ki devizakötvényt

A Reuters tudósítása szerint Orbán úgy fogalmazott: Az európai közösség szerves része szeretnénk lenni, de ezzel együtt nyitottak akarunk maradni más régiók és közösségek irányába is. Ezt az euróval kapcsolatos döntésünk során is ki kell fejeznünk.



A Portfólió szerint mindez arra utal, hogy Magyarország Csehországgal és Lengyelországgal együtt továbbra sem siet az euró bevezetésével, miközben Horvátország, Románia és Bulgária ambiciózus pénzcsere terveket jelentettek be az elmúlt hónapokban.



A kormányfő azt is kijelentette, hogy ha Magyarország a továbbiakban még devizakötvény kibocsátást hajtana végre, akkor az csak keleti devizában, valószínűleg jüanban denominált lesz. Ez lényeges üzenet azután, hogy az elmúlt években a devizakötvény kibocsátások domináns részét a hagyományos nagy devizákban, dollárban, euróban, jenben bocsátotta ki Magyarország és csak kis részét jüanban.



Az MTI később megjelent tudósításában ez a rész így szerepelt Orbán Viktortól:

Ha bocsátunk ki külföldön kötvényt, az a keleti irányba fog történni - fogalmazott és elmondta: keresik a módját annak, hogy a kétoldalú kereskedelemben a jüan legyen az elszámoló pénz. Szerinte ebben inkább a lehetőséget, és nem a veszélyt kell látni.