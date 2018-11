Kormány

Orbán: a még erősebb családpolitika a nemzetnek és a fiataloknak is jó

A még erősebb családpolitika történelmi összefüggésben jó az egész nemzetnek, ezen belül a fiataloknak is, akik felmérések szerint általában családban gondolkoznak, több gyermeket szeretnének, mielőtt szembesülnének a felnőttkori anyagi nehézségekkel. 2018.11.09 09:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Szigetváry Zsolt

A kormányfő szokásos rádióinterjújában, a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, olyan Magyarországot szeretne, amelyben egyetlen fiatalnak sem kell megváltoztatnia a gyermekvállalásra, családalapításra vonatkozó terveit csak azért, mert anyagi nehézségekkel találja szemben magát.



Kiemelte, Magyarország európai összevetésben ezért költi már most is a legtöbbet a családok támogatására saját nemzeti össztermékéhez, vagyis gazdasági teljesítményéhez képest. Ennek a mélyén az a megfontolás is ott van, hogy Magyarországon a népesség folyamatosan csökken, és ha ez így megy tovább, akkor a magyarok el fognak fogyni - mondta Orbán Viktor. Hozzátette: a történelemben mindig baj szokott lenni abból, ha kevesebb gyermek születik, mint amennyi a közösség biológiai fenntartásához szükséges.