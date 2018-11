Belügy

Pert nyert a Kétfarkú Kutya Párt

Elsőfokon elvetette a Fővárosi Törvényszék az ajkai rendőrkapitányság érvelését, amellyel határozatban nem engedélyezte, hogy területhasználati díj lefizetése nélkül gyűjtsön november és december folyamán aláírást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Veszprém megyei város főterén. Erről a Mérce ír.



Az ajkai rendőrök arra hivatkoztak, hogy ennyi időre nem lehet bejelenteni egy politikai akciót, erre már nem ad lehetőséget a gyülekezési törvény.



A Fővárosi Törvényszék első fokú ítéletében kimondta: hibázott Ajkai Rendőrfőkapitányság amikor a hónapokig tartó "közterületi nyilvános gyűlés” bejelentését elutasította, és úgy döntött, hogy az nem a politikai ügyekről szóló gyülekezési törvény hatálya alá tartozik.



Így tehát továbbra is díjmentes marad a közterületi aláírásgyűjtés, akkor is, ha azt hosszabb időre jelentik be.