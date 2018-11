Megtalálták

Előkerült a rejtélyes üzenet után eltűnt majsi tinilány

Előkerült a múlt pénteken eltűnt tinilány, akiről az utolsó információ egy rejtélyes üzenet volt, amit barátjának küldött. 2018.11.09 07:07 ma.hu

A Majson élő lánynak múlt pénteken veszett nyoma. A lány Bajáról indult el, a Tolna megyei Bátaszéken kellett volna másik buszra szállnia. Ehelyett azonban a telefonjáról üzenet érkezett egyik barátjának, mely szerint egy idős, benzinkutat kereső házaspár sárga autójába ült be, hogy útba igazítsa őket. Azt is leírta, hogy a kocsi "talán Volkswagen".



Ezután jó ideig semmit nem tudtak róla



A Blikk most arról ír, hogy a 17 éves lány épségben előkerült. A lány testvére a Facebookon közölte, hogy a rendőrség megtalálta és biztonságba helyezte, várják haza. Részleteket nem közölt.