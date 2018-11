Ügyészség

Hetekig rejtegette ismerőse holttestét a komorói férfi

Emberölés bűntettével vádolja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség azt a komorói férfit, aki egy vita hevében vasrúddal fejbe vágta az ismerősét, majd a holttestet közel egy hónapig a sértett ingatlanán, a nyári konyha pincéjében rejtegette. 2018.11.08 12:58 ma.hu

A vádirat lényege szerint az ötvenes éveiben járó vádlottat a gyerekkori barátja még tavaly befogadta a Komoró községben lévő családi házába, ahol az udvari nyári konyhában adott neki szállást. Megegyeztek, hogy a vádlott havi 10.000 forintot fizet a lakhatásért, azonban ezt nem teljesítette, amit a sértett többször is szóvá tett.



Ittas állapotban gyakoriak voltak a viták a két férfi között. Így történt ez 2018. február 8-án délelőtt is, amikor a sértett az ingatlan elhagyására szólította fel a vádlottat, aki el is indult kifelé a nyári konyhából. Az ajtó mellett meglátott egy vasrudat, amit felemelt, majd kétszer fejbe vágta a sértettet, aki olyan súlyos agysérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A vádlott meggyőződött a halál beálltáról, majd az áldozatot levonszolta a helyiség pincéjébe, melynek ajtaját lakattal lezárta.



A vádlott 2018. március 5. napjáig a sértett után érdeklődőknek azt állította, hogy a házigazda ismeretlen személyekkel elutazott. A sértett egyik rokona jelentette a rendőrségen az eltűnést, mire a rendőrök átvizsgálták az ingatlant és megtalálták a holttestet.



A letartóztatásban lévő vádlottal szemben az ügyészség a vádiratban börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A 2018. július 1. napjától hatályos új büntetőeljárási szabályok alapján az ügyészség arra is indítványt tett, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen a bíróságon beismerő vallomást tesz, akkor kilenc év börtönbüntetést szabjon ki a törvényszék. Ebben az esetben az eljárás már az előkészítő ülésen befejezhető lenne, és így nincs szükség a tanúk, szakértők meghallgatására.