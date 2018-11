Ügyészség

83 éves néni futamította meg a 16 éves támadót

Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt egy 16 éves hatvani fiúval szemben, aki lakóhelyén idén nyáron több nőt is megtámadott azért, hogy megszerezze az értékeiket. 2018.11.08

A vádlott 2018. július 16-án, délelőtt, egy hatvani társasházba surrant be, ahol a lépcsőházban odalépett az éppen hazafelé tartó, általa korábbról ismert, védekezésre korlátozottan képes sértetthez, majd egy hirtelen mozdulattal kitépte a nyakából az aranyláncát, és azzal elfutott.



A fiatalkorú néhány nappal később, július 24-én, délelőtt, egy másik hatvani lépcsőházban is megtámadott egy idős hölgyet, akitől a táskáját akarta elvenni. Ez alkalommal azonban nem járt sikerrel, mivel a 83 éves sértett szembeszállt vele. Amikor a fiú megpróbálta kirántani a kezéből a retikült, az asszony ezt nem engedte, hanem segítségért kiáltott, miközben erősen szorította a táskát. Emiatt a lépcsőfeljáróban huzakodni kezdtek egymással, melynek során a vádlott tegeződve ráparancsolt a sértettre, hogy ne kiabáljon, inkább adja oda a pénzét még akkor is, ha csupán kevés van nála. Mivel ez nem történt meg, a fiatalember még a lakók megérkezte előtt elmenekült a helyszínről.



A támadót a rendőrség néhány órán belül elfogta, majd őrizetbe vette. A bíróság ezt követően ügyészi indítványra elrendelte a letartóztatását.



A járási ügyészség kétrendbeli – részben kísérleti szakban maradt – kifosztás bűntettével vádolja a jelenleg is fogva tartásban lévő fiatalkorút, akivel szemben arra tett indítványt, hogy a bíróság őt javítóintézeti nevelésre ítélje.